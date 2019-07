Il centrocampo che Maurizio Sarri ha idealizzato per la Juventus, quello che forse ​​è rinchiuso ancora nelle sue più fervide fantasie, non prevede sbavature. Pertanto, il periodo allegriano di centrocampisti tuttofare, "portaborracce" di un attacco libero di inventare, non trova continuità in questa nuova gestione tecnica della squadra. Ancora, come detto, parte delle idee di Sarri sono ancora... idee, ma dai nomi che circolano sul mercato, il cambio di rotta appare chiaro ed evidente.



TOP PLAYERS - I due nomi che più attirano le gioie degli amanti della qualità, sono senz'altro quelli di Isco e di Eriksen. Se il primo ​è il tormentone fisso di ogni sessione di mercato bianconera, il secondo rimbalza sempre più frequentemente da questa estate: complice un contratto in scadenza - 2020 - ma complice anche le richieste di Sarri. Come riporta Marca, infatti, il talento danese sarebbe stato esplicitamente richiesto dal tecnico toscano. Isco, dal canto suo, sarebbe qualcosa di più che una semplice alternativa - oltre ad essere il sogno di Agnelli - ma piuttosto un giocatore di livello pari ad Eriksen: insomma, uno vale l'altro, purch​é sappia dare del "tu" al pallone.



FUTURO - Sempre di oggi, ​​è il nome di Fabio Vieira, la mezzala del 2000 che nel Porto u19 ha brillato durante la scorsa, e vittoriosa, Youth League. In tal direzione, quella più affascinante, quella che porta al futuro, ci sono anche i nomi di Zaniolo - sempre caldo - e, perch​é no, anche quello di Sandro Tonali. Se per il giocatore del Brescia ogni rumors è stato tassativamente rimandato al prossimo anno, Zaniolo sembra sempre ritornare, settimana dopo settimana, nella lista dei papabili bianconeri. Una dimostrazione di interesse, ma anche di qualcosa di più. La Juventus di Sarri guarda all'oggi, ma sta già programmando il futuro. Un futuro elegante e, soprattutto, pieno di tecnica.