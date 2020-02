Blaise Matuidi e la Juventus, un matrimonio destinato a continuare. Almeno sulla carta. Manca ancora l’ufficialità, ma in una recente intervista a Le Figaro il centrocampista francese ha annunciato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2021: “Rimarrò qui, il mio contratto includeva l’opzione per un altro anno e il club ha deciso di esercitarla. Felice di continuare per un’altra stagione. Penso anche alla mia famiglia a cui piace la città”. L’accordo rende la stretta di mano tra giocatore e club più solida, ma non preclude una sua cessione. È questo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo il quale le strategie estive di rinnovamento del parco centrocampisti (Pogba e Tonali i nomi più caldi) potrebbero spingere alla porta altri giocatori, tra cui lo stesso Blaise Matuidi. Il club dunque non lo perderà a zero e ascolterà eventuali offerte, giocatore avvisato.