Otto partite per conquistare Maurizio Sarri e riprendersi la Juventus. Come racconta Calciomercato.com, Blaise Matuidi era e resta una certezza della formazione bianconera e le voci di mercato della passata estate sono ormai un lontano ricordo. Per CM, è "troppo importante l'esperienza internazionale e la sagacia tattica dell'ex calciatore del Paris Saint Germain, anche in una versione della Vecchia Signora profondamente diversa rispetto a quella della gestione Allegri".



L'INCONTRO - Presto, molto presto ci sarà l'incontro tra le parti. Una singola e prima presa di contatto tra Fabio Paratici e il procuratore del francese, lo stesso Mino Raiola con cui la dirigenza bianconera vorrebbe presto parlare anche di Paul Pogba. Da un galletto all'altro, il primo passo però sarà fatto in direzione Matuidi. Non ci sono ancora cifre in ballo, né numeri, né anni di contratto. C'è una volontà, ormai registrata. Che porterà presto a una conclusione.