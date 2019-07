Come riporta il Corriere della Sera, Blaise Matuidi piace molto in patria. Monaco e PSG, infatti, vorrebbero riportare il centrocampista, classe 1987, in Ligue 1. Il giocatore è entrato nell’ultimo anno di contratto con la Juventus (scadenza 30 giugno 2020) e i bianconeri sarebbero felici di cederlo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.