Blaise Matuidi può tornare in Francia. Leonardo ha ammesso l'interesse del Psg e nelle scorse settimane c'è stata anche una chiamata del Monaco per sondare il terreno con il centrocampista francese che va in scadenza con la Juventus nel 2020. L'agente Mino Raiola ha parlato anche del suo futuro con la Juve. L'addio è possibile, i bianconeri aspettano solo l'offerta giusta. Con lui anche Sami Khedira è destinato a lasciare Torino ma al momento le offerte giunte dalla Turchia non lo convincono.