Una doppia offerta, un duello quasi tutto francese per un francese. Sono molte le squadre che nelle ultime ore e nei giorni scorsi stanno bussando alla porta della Juventus, per i più disparati obiettivi, dall'attacco alla difesa, passando per i portieri e chiudendo con il centrocampo. E proprio in questo reparto la Juve punta a sfoltire: attualmente sono 7 i centrocampisti in rosa, con Sami khedira vicino all'addio, anche se una sistemazione non è ancora stata trovata. Poi c'è Blaise Matuidi, centrocampista non in esubero, ma considerato un buon profilo con cui incassare milioni, qualora le offerte lo consentano. Anche perché a centrocampo ci sono 6 potenziali titolari. DUELLO - Secondo Le Parisien, il PSG ha bussato alla porta della Juventus per avere informazioni su Matuidi, replicando un'azione già fatta nei giorni scorsi dal Monaco. La richiesta? Almeno 20 milioni di euro, anche se le cifre potrebbero essere più alte e nei primi approcci con il club monegasco si parlava di 30 milioni. Così Matuidi potrebbe tornare in Francia, o almeno in Ligue 1, tra il passato a Parigi e una nuova avventura.