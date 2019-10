Blaise Matuidi, centrocampista della Juve, ha parlato ai microfoni di RMC Sport del suo compagno di squadra e connazionale Rabiot: "Non dobbiamo dimenticare che è stato fuori per tutta la seconda parte della scorsa stagione. È stato difficile per lui ma ha fatto una buona preparazione, si è concentrato su ciò che doveva fare. Non è mai facile quando lasci da un campionato che conosci bene per uno che non conosci. Darà il suo contributo, ne sono certo. Non ha giocato il numero di partite che sperava, ma avrà l'opportunità di aiutarci a portare la squadra in alto e a vincere titoli".