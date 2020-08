1









Blaise Matuidi ha ringraziato la Juventus appena dopo l'annuncio ufficiale della sua rescissione contrattuale. Ha pubblicato su Twitter un video delle sue giocate più significative in bianconero, corredate da un bel messaggio in francese, che tradotto recita: "Far parte della famiglia Juventus è stato un sogno divenuto realtà, un onore. Ho scoperto un'istituzione incredibile e dei compagni di squadra che sono diventati qualcosa di più di quello. Resterò per sempre il vostro tifoso numero 1, o meglio, il numero 14". Ora per lui si prospetta il trasferimento all'Inter Miami in MLS.