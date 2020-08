Dopo la partita di ieri contro la Roma, Blaise Matuidi ha voluto sottolineare in una storia di Instagram come lo scudetto vinto quest'anno in bianconero sia addirittura il trofeo numero 23 della sua carriera. Il centrocampista francese ha infatti fato un breve video della sua bacheca, con tanto di sottofondo musicale (Life is good di Future feat. Drake) dove campeggia soprattutto la Coppa del Mondo vinta nel 2018 con la Francia. Sono il Paris Saint-Germain e la Juventus in due club con cui Matuidi ha costruito questo invidiabile palmarès.