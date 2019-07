Secondo quanto riportato da Il Corriere di Torino, la Francia potrebbe non essere la sola destinazione per Blaise Matuidi. Con il Psg che insiste, si potrebbe aprire un'asta con una nuova (ma anche vecchia) pretendente: il Manchester United, che già aveva sondato il terreno per il centrocampista francese. Il prezzo si aggira sui 20-25 milioni. Due squadre, quindi, ma non solo. Anche il Monaco sta sondando il terreno con insistenza, motivo per cui il prezzo di cui sopra, per buona gioia della dirigenza, potrebbe anche lievitare di qualche milione in più.