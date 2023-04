Anche lasi è unita agli auguri a Blaise, che in questa domenica di Pasqua ha festeggiato i 36 anni. Il centrocampista francese, sempre amato dai tifosi bianconeri, ha indossato la maglia della Vecchia Signora dal 2017 al 2020 scendendo in campo per 133 partite, segnando 8 gol e vincendo anche 3 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Qui sotto il post in suo onore.