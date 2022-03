La Juve può ancora vincere lo scudetto. O almeno così pensa Blaise Matuidi, che del mondo bianconero se ne intende. Ecco le sue parole ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Io penso che la Juventus possa fare lo scherzetto, anche se è in un momento di transizione ha le capacità per fare una grande rimonta, come è già successo in passato prima che arrivassi io (nel 2015-16, ndr.). Sono forti mentalmente, non a caso il motto del club è “fino alla fine”. L’eliminazione dalla Champions League agli ottavi è stata immeritata, è mancata un po’ d’esperienza".