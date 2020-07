Esattamente due anni fa la Francia vinceva i Mondiali di Russia 2018 sconfiggendo 4-2 in finale la Croazia. Nella rosa della nazionale allenata dall'ex juventino Didier Deschamps c'era anche il bianconero Blaise Matuidi. Oggi il centrocampista francese (che in questo momento è in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo) ha celebrato la ricorrenza di quel successo postando due foto su Instagram: quella che lo ritrae raggiante insieme alla Coppa del Mondo e ai suoi figli, e quella della grande festa all'Arco di Trionfo a Parigi.