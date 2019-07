Tutto da capire, il futuro di Come raccontato in esclusiva su IlBianconero.com , Blaise può lasciare la Juventus. E Jardim, tecnico del Monaco, ha proprio contattato il centrocampista della Juventus per offrirgli di vestire la maglia del club monegasco la prossima stagione. Sia la Juve che l'ex Psg ci stanno pensando visto che il contratto del calciatore scade nel 2020. Insomma, un futuro tutto da capire. E da capire anche meglio una volta che il giocatore arriverà alla Continassa. No, non sarà domani il giorno del francese a Torino: arriverà sabato 13, insieme a Cristiano Ronaldo. Le fatiche con la Nazionale gli hanno concesso un supplemento di ferie sfruttato al massimo.