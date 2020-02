Dopo l'annuncio del proprio rinnovo di contratto con la Juve, Blaise Matuidi ha anche parlato del duello con Houssem Aouar, giovane talento del Lione che piace alla Juve: "Aouar è ​​interessante, per la sua capacità di giocare per gli altri e di essere decisivo nel segnare gol. È un giocatore promettente e di grande talento". Una benedizione di colui che, per parola di Juninho, se fosse al Lione ne sarebbe il capitano. Il club francese, prossimo avversario della Juve in Champions League, negli scorsi giorni ha sondato il futuro del numero 14, senza successo.