Blaise Matuidi annuncia il rinnovo di contratto con la Juve, o meglio la sua permanenza in bianconero per la prossima stagione. Il centrocampista francese, al centro dell'interesse del Lione, in un'intervista a Sport24 ha detto: "Resterò qui, il mio contratto includeva una clausola per un ulteriore anno in opzione e il club ha deciso di esercitarla. Sono molto felice di continuare un'altra stagione qui. Non ho mai avuto dubbi perché ho sentito la fiducia di tutte le parti. È certo che sto invecchiando e in questa scelta, penso anche alla mia famiglia che ama Torino".



Blaise Matuidi ha anche parlato del duello con Houssem Aouar, giovane talento del Lione che piace alla Juve: "Aouar è ​​interessante, per la sua capacità di giocare per gli altri e di essere decisivo nel segnare gol. È un giocatore promettente e di grande talento". Una benedizione di colui che, per parola di Juninho, se fosse al Lione ne sarebbe il capitano.