Matuidi è pronto a ripartire. Anzi, secondo Gazzetta il francese 'scoppia di salute'. Nonostante la positività al Coronavirus, Blaise continua ad allenarsi a casa. Anche perché ormai il rinnovo con la Juventus è stato ufficializzato e davanti a sé avrà un'altra stagione a tinte bianche e nere. Terminato il primo periodo di isolamento, Blaise sarà però confinato in casa ancora un po': due settimane ulteriori, in compagnia dei figli e della moglie Isabelle. Non è un problema: Matuidi potrà continuare ad allenarsi, e sfidare Ronaldo.