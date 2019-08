Manca davvero poco alla fine del calcio mercato eppure la Juventus si trova nella spiacevole situazione di dover sistemare ancora tanti esuberi presenti in rosa. Tra questi vi è anche Blaise Matuidi. Il centrocampista francese, classe 1987, è considerato cedibile ed il suo agenti Mino Raiola sta scandagliando il mercato alla ricerca dell’offerta giusta. Come riporta Libero, la Juve chiede venti milioni di euro per la sua cessione. La cifra è da ritenere piuttosto alta per un giocatore di 32 anni che andrà in scadenza al termine della stagione. L’agente ha proposto il giocatore all’Inter ma ’alta valutazione ed il poco tempo per imbastire una trattativa fungono da ostacoli per la riuscita dell’operazione.