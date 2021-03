Sotto investigazione l'ingaggio di Blaise Matuidi. A renderlo noto è stata proprio la MLS, che ha iniziato una revisione formare dell'arrivo del centrocampista francese, acquistato dalla Juve dopo lo svincolo. In particolare si sta indagando sul rispetto del salary cap della MLS e delle linee guida del roster. Blaise, infatti, non è tra i Designated Players, quei giocatori che esulano dalle rigide regole del salary cap. Per la squadra rosanero sono Matìas Pellegrini, Rodolfo Pizarro e Gonzalo Higuain. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi.