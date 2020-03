Blaise Matuidi è ritornato al centro della Juve. Nel cuore del centrocampo a dare muscoli e corsa c'è lui, che sa abbinare anche una discreta gestione del pallone, pur con qualche pecca tecnica. Quella che i tifosi gli rimproveravano, chiedendone alcuni anche una panchina fissa per il francese, salvo poi ricredersi. L'ottimo rendimento offerto nell'ultimo periodo, rivela Tuttosport, ha un segreto: va ricollegato infatti ad un retroscena che vede coinvolto anche l'ex compagno di squadra Andrea Barzagli, ora parte dello staff di Maurizio Sarri come mister della difesa. Insieme a Barzagli, Matuidi si è dedicato a delle sessioni di allenamento individuali e supplementari per migliorare velocità e tecnica di precisione dei passaggi, con triangolazioni ed esercitazioni con le porte piccole. Per essere sempre al centro del progetto.