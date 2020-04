In tempo di quarantena,ha messo da parte scarpini e pantaloncini e si è dedicato alla cucina. Il centrocampista della Juventus è diventato chef per un giorno come ha dimostrato pubblicando una storia Instagram sul suo profilo con moglie e figlia. Il francese: dai primi ai secondi, il francese ha messo in bella vista il risultato delle ore passate in cucina. "Il cuoco del giorno" è la didascalia scritta da Matuidi per accompagnare la foto. Il centrocampista della Juventus ha vissuto una stagione particolare, diventando fondamentale per il gioco di Sarri dopo che in estate era sul punto di lasciare il club.