4









Blaise Matuidi e l'addio alla Juve. Il francese ha lasciato il club bianconero per una nuova avventura, all'Inter Miami di David Beckham. In una lunga intervista concessa a L'Equipe, racconta tutto: "I primi contatti sono stati a dicembre. Una persona vicina a Beckham mi aveva chiamato per chiedermi se ero interessato. All'epoca, mi dicevo che era troppo presto nella mia carriera. C'era l'Europeo in vista, non esistevano tutti i problemi del Covid. Per me era ovvio che sarei rimasto alla Juve".



COS'E' SUCCESSO DOPO - "Questa persona torna a giugno dicendomi che il club è ancora molto interessato. David voleva davvero che fossi il primo francese a indossare i colori della sua franchigia. Il contesto era cambiato. La quarantena mi ha fatto capire quanto dovrei pensare alla mia famiglia. Sapevo già che era la mia cosa più cara, ovviamente, ma dopo essere stato rinchiuso per due mesi con mia moglie e i miei figli, come non avevo mai fatto in tutta la mia carriera, il legame è diventato ancora più forte. Mi sono detto che avevo davvero bisogno di divertirmi con i miei figli, di pensare prima a loro, anche se erano molto a loro agio in Italia. Ho guardato indietro, ho ripercorso la mia carriera e ho pensato: "Cosa vuoi cercare?" Forse ora era il momento di cambiare direzione".



PIRLO - "Se ho parlato con Andrea? Niente affatto. Tutto è accelerato all'inizio di luglio. Appena ho preso la mia decisione, sono andato a vedere la dirigenza della Juventus, cui ho chiesto di risolvere dall'ultimo anno di contratto. A quel tempo, per quanto ne so, non si trattava di un nuovo allenatore. Il campionato non era finito, stavamo ancora gareggiando in Champions League, ma la mia decisione è stata presa. Inoltre, avrei voluto che non fosse troppo chiaro".



COVID - "Essere stato uno dei primi giocatori positivi al virus mi ha spinto a prendere questa decisione? Aver avuto il Covid mi ha fatto riflettere sul senso della vita. Quando vedi tutte queste persone che ci hanno lasciato, che non sai da dove viene questa malattia o come trattarla, ti fai delle domande. All'inizio mi è stato detto che entro due settimane il virus era scomparso. Ho fatto il test una seconda e poi una terza volta, ed ero comunque positivo. Tutt'intorno a me c'era un po' di panico. È stato bello aver trovato il campo, è vero. Ecco perché non vado a Miami come turista. Ci vado per giocare a calcio".



BECKHAM - "Se ho parlato con David? Certo. Mi ha detto che era molto felice del mio arrivo, che sarebbe stato lì per aiutarmi. Per me è un onore giocare per il suo club. David è un modello esemplare di leggenda del calcio dentro e fuori dal campo. Questo è il tipo di percorso che voglio intraprendere. Oggi vedo la fine della mia carriera, ma guardo oltre. A 33 anni lo devo a me stesso".



DESCHAMPS - "Parlato con Didier? Sì, sì. Non entrerò nei dettagli della nostra discussione, ma sono consapevole che questa scelta di andare in MLS complica la partecipazione alla squadra francese. È qualcosa che mi ha fatto pensare perché mi piace la nazionale. Ci sono stato dieci anni, ho 84 presenze. Non è poco. Mentre esco, non chiudo la porta. Quando dico che non chiudo la porta, sono realista anch'io. So che i giovani giocatori vengono fuori e dimostrano di avere le qualità per diventare importanti. Ma non ho nemmeno detto la mia ultima parola. Rimango a disposizione. Avrei potuto dire che stavo terminando la mia carriera internazionale, ma non è quello che voglio fare perché tutto è possibile nella vita. Ma bisogna anche essere realisti". 100 PRESENZE - "MLS ostacolo per raggiungere le 100 presenze in nazionale? Questo non è del tutto falso. Vedremo come andranno le cose, ma se l'allenatore mi chiamerà per una, due, tre o più volte, risponderò subito".



ELIMINAZIONE CON IL LIONE - "Una delusione assistervi dalla panchina? L'allenatore Sarri aveva delle scelte da fare e le ha fatte in momenti difficili per tutti noi. C'erano diversi livelli di preparazione tra i giocatori. È stato complicato, forse per me un po' di più durante questo periodo post-Covid. Penso di non essere stato nella migliore forma. E i giocatori in formazione avevano dimostrato nelle partite precedenti di meritare il loro posto. Non ho amarezza. Ho passato tre anni meravigliosi alla Juve, dove mi sono confrontato con grandi uomini. Penso di aver lasciato il club e l'Europa cresciuti"



RAPPORTO CON SARRI - "Da un punto di vista personale, non ho mai avuto problemi con lui. È un allenatore che lavora molto sulla tattica per affrontare l'avversario. Penso che sia anche una persona timida, che non viene necessariamente naturalmente incontro agli altri... Sappiamo anche quanto sia difficile il mestiere dell'allenatore. Ma se c'è una cosa che mi ha colpito, è stato durante il periodo Covid. Ero in difficoltà e lui mi ha sorpreso perché mi chiamava tutti i giorni per avere notizie. Ho scoperto l'uomo".



PSG - "Se ora seguo il suo cammino in Champions? Sicuro! Da quando è stata eliminata la Juve sono stato un grande sostenitore del Paris. Ciò che il club ottiene è semplicemente fantastico. Gli auguro di andare fino alla fine. È vero che il Bayern di giovedì fa paura. Ma in una gara secca tutto è possibile, soprattutto in questo periodo. Mi è piaciuto quello che ha mostrato il PSG contro l'Atalanta. Posso assicurarvi che non è mai facile affrontare questa squadra con il loro pressing a tutto campo. Devi sapere come essere forte tecnicamente per tirare fuori la palla. Questo a volte è stato il caso di Paris. Ma il contributo di Neymar e Mbappé ha fatto la differenza. Sono in grado di eliminare con incredibile velocità".



IL PIU' GRANDE - "Sono stato compagno di Neymar, Mbappé, Griezmann, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo: chi è il più grande? Sono tutti fantastici per quello che fanno. Ma se devo sceglierne uno, è Cristiano, per tutto quello che ha fatto durante la sua carriera e per quello che sta facendo oggi. E' eccezionale. Sta invecchiando, è vero e ne è consapevole, ma vederlo lavorare come fa, con quello spirito di voler essere sempre il migliore, non ho mai visto una cosa del genere".