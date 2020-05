“Back to training like” e tre faccine sorridenti. Poche parole ma eloquenti, Blaise Matuidi non stava più nella pelle e non vedeva l’ora di tornare al centro sportivo della Continassa per allenarsi, e ha condiviso la sua emozione con il popolo di Instagram. Il centrocampista della Juventus ha ripreso ieri ad allearsi con il resto del gruppo assieme a Sami Khedira, oggi è stata la volta dei brasiliani Alex Sandro, Danilo e Douglas, ma anche Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain, negativi a due tamponi per il coronavirus, a distanza di 48 ore come richiesto dalla commissione medico scientifica della Figc