Mario Mattioli, giornalista di Rai Sport, dice la sua sulle polemiche arbitrali di queste prime due giornate di Serie A: "A voler essere chiaro, tanto per evitare fraintendimenti, il rigore concesso al Napoli è scandaloso!!! Non oso pensare se ad usufruirne fosse stata la Juve. Ripeto che il Napoli non ha bisogno di regali, come nessuna Squadra. Se gli arbitri collaborassero"...