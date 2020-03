Mattinata di relax per, che sotto al sole di Torino si riposa e si beve un po' di mate, la tipica bevanda sudamericana a base di thè ed erbe. Il centrocampista uruguaiano ha aperto le porte della sua casa al milione e passa di followers che lo seguono su Instagram: Rodrigo ha pubblicato una storia così come stanno facendo tanti giocatori bianconeri negli ultimi giorni per raccontare come passano le loro giornate in questo momento difficile per il mondo intero e in particolare per l'Italia.