Anche Mattia, secondo portiere delladi cui in questi giorni si sta parlando in chiave mercato essendo in scadenza alla fine della prossima stagione, è finito tra le vittime di uno scherzo de Le Iene, che lo hanno contattato spacciandosi per un finto intermediario che gli ha proposto un ingaggio da 30 milioni di euro all'anno da parte di un club dell'. L'estremo difensore azzurro ha rispedito l'offerta al mittente: "Non è una cosa a cui io abbia mai pensato, ti dico la verità. 30 milioni a stagione di ingaggio? Fortunatamente non sono solo i soldi a contare", le sue parole.