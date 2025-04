Mattia Perin enigmatico sui social: il messaggio

Il messaggio di Perin

“Faber est suae quisque fortunae, ciascuno è artefice della propria sorte.” Con questo enigmatico messaggio in latino, Mattiaha attirato l’attenzione dei tifosi e degli osservatori, condividendo la frase attraverso una story su Instagram. Una scelta non casuale, arrivata proprio nelle ore in cui nel mondo Juventus tiene banco la lunga intervista rilasciata da Thiago Motta al Corriere della Sera. Non è chiaro a chi o a cosa si riferisca Perin. Il messaggio rimane volutamente aperto a interpretazioni, ma la coincidenza temporale con le dichiarazioni dell’ex allenatore bianconero non può non essere notata e alimenta interrogativi e speculazioni. Le due cose sono collegate? Non ci sono certezze, ma i dubbi restano. È noto infatti che, nel periodo di Motta alla Juventus, Perin sia stato uno dei giocatori più spesso accostati alle voci di malumore all’interno dello spogliatoio. Secondo indiscrezioni mai confermate ufficialmente, tra i due ci sarebbe stato un rapporto non sempre idilliaco, sebbene nessuno abbia mai voluto affrontare pubblicamente la questione.

Da sottolineare, le parole di Perin dopo l'eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia con l'Empoli: "Qui non ci sono figli di p***ana". A difesa dello spogliatoio, dopo le dure parole di Thiago Motta.In attesa di eventuali repliche o chiarimenti, il post di Perin aggiunge un ulteriore tassello a un quadro ancora avvolto dai dubbi. Un dettaglio che, nel silenzio ufficiale, continua ad alimentare il chiacchiericcio intorno alla gestione Motta e agli equilibri interni della Juventus.