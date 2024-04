Calciomercato Juventus: la situazione Perin



Quale squadra cerca Perin?



Quanti anni di contratto ha Perin con la Juventus?



I numeri di Perin in questa stagione

4 partite

3 gol incassati

2 clean sheet

Sì, la gara dipotrebbe essere stata una delle ultime partite in bianconero della sua carriera: per, verosimilmente, la finale di Coppa Italia potrebbe rappresentare un epilogo niente male. Sarà certamente lui il titolare, in ossequio alle gerarchie stabilite in avvio di stagione da Max Allegri.Ma il? Ecco, qui i dubbi iniziano a essere un po' più pressanti. Per Perin, autore di prestazioni di assoluto livello, avanza la possibilità di poter giocare con maggiore continuità. Però altrove., infatti, si sta guardando attorno, valutando con attenzione le opzioni future: ha ancora voglia di tornare protagonista e alla Juve, quando era stato chiamato in causa dal primo minuto, spesso e volentieri ha dimostrato di essere ancora decisivo. Dunque, se dovesse arrivare una proposta interessante la prenderebbe in considerazione. Solo nel caso, però, in cui lo cercassero per ricoprire il ruolo di "primo", altrimenti rimarrebbe più che volentieri a Torino dove resta uno dei leader dello spogliatoio.Qualche società aveva già iniziato a sondare il terreno con il suo agente. Ci aveva pensato nei mesi scorsi la Roma, per il dopo Rui Patricio (in scadenza a giugno), ma l'esplosione di Svilar aveva cambiato un po' le strategie dei giallorossi. Attenzione poi a Monza e Fiorentina. La Viola aveva cercato Perin già un anno prima, ma allora l'ex Genoa aveva declinato preferendo restare alla Juve. Da non escludere un possibile ritorno di fiamma.Perin ha un contratto con lafino al. Al momento, secondo Transfermarkt, il suo valore si aggira attorno ai 3 milioni di euro.