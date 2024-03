Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria per 3 a 0 contro la Lazio e il passaggio ai quarti di finale di Champions League, Matthijsha rilasciato un breve commento anche sulla, la sua ex squadra. Ecco le parole del difensore olandese del Bayern Monaco: "Hanno perso qualche partita, ma stanno facendo un buon lavoro. Sono giovani,ha fatto un buon gruppo. L'Inter è molto forte, ma speriamo che la Juve possa crescere come squadra".Con il risultato di ieri che ha condannato i biancocelesti a uscire dalla Champions, ora la Juventus "tifa" Barcellona in ottica Mondiale per Club, per scongiurare quanto prima il rischio che il Napoli possa guadagnare terreno nel ranking.