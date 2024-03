Dopo la vittoria contro lacon il suo Bayern Monaco, Matthijsha parlato anche del periodo vissuto con MaurizioallaEcco il suo commento, riportato da LaLazioSiamoNoi: "La cosa difficile del primo anno con Sarri è che non parlavo italiano, mentre adesso capisco cosa lui mi diceva sempre. Sarri è un buon uomo che ama i suoi giocatori e fa il suo lavoro molto nello specifico e fa giocare bene. La Lazio con tutto il rispetto è un'altra squadra rispetto a quella Juventus però il fatto che lui sia qua in Champions fino a questo turno è stato un risultato buonissimo e spero che anche in Serie A possano fare bene".