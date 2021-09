Lothar Matthaeus, grande ex dell'Inter e del Bayern Monaco, ha parlato al premio Giacinto Facchetti: "Il calcio, la politica, la forza, sono cambiate e non solo in campo ma anche in generale. E l'Inghilterra ha preso il posto che l'Italia ricopriva 30 anni fa. Saranno per anni i numeri uno. Fra dieci anni magari ricambierà ma adesso quello inglese è il miglior calcio del mondo.non ha fatto una cosa semplice, è tornato nel miglior campionato del mondo e ha segnato già 4 gol. Lo capisco e ha fatto molto bene!"."Non possiamo parlare di Super League. Il calcio non è solo per 10 squadre, è per tutti e io penso che i tifosi italiani abbiano la possibilità di godersi grandi squadre nel campionato italiano come Inter, Milan, Juve e Roma."