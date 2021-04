Dopo gli insulti sui sociali pubblicati dal figlio di Andrea Pirlo Nicolò, è arrivato anche il commento del leader della Lega Matteo Salvini, noto tifoso milanista che ha condannato quelle frasi. Riferendosi a Pirlo junior ha detto: "Gli mando un abbraccio e ha la mia totale solidarietà. Il calcio è un gioco, non si può arrivare a tanto. Tifosi? No, questi sono imbecilli! Complimenti a te per la saggezza e solo pena per questi frustrati".