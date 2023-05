Ricevendo al Quirinale le squadre di Inter e Fiorentina alla vigilia della finale di, il Presidente della Repubblica Sergiosi è concesso anche una battuta in merito allesul campo. Ecco le sue parole: "Sono certo che sarà un incontro di alto livello tecnico e sportivo e che sarà contrassegnato da grande lealtà e correttezza. È molto bello vedere prima lo scambio di saluti e dopo gli abbracci tra i giocatori delle squadre avversarie. Certamente ci sarà domani lealtà e correttezza, senza falli pericolosi volontari e senza simulazioni.che è esploso in tutto il mondo, come si è visto ai mondiali in Qatar. Ma sono certo che è un argomento che sarà estraneo al vostro incontro. Mi auguro che anche i tifosi si rispettino vicendevolmente, applaudendo comunque vada”.