Le parole di Lagarde e l'incertezza che regna sovrana. Dal Quirinale, il Presidente della Repubblica è intervenuto con una nota chiara e concisa, che non lascia spazio a molteplici interpretazioni: "L'Italia sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell'Unione Europea. Si attende quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possano ostacolarne l'azione"