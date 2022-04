1









Alessandro Matri, a DAZN, ha parlato così di Zaniolo: "Con Mourinho? Ci sarà stato uno scambio di battute, è giusto che si provi a recuperare un giocatore così. In prospettiva è il più importante che abbiamo nel calcio italiano. Sul suo rapporto con Mou si sono dette tante cose, troppe. Nessuno sa la verità. Vederlo stasera titolare è stato un segnale. I gol? C'è un po' tutto, sì. Il primo è un grande gol di squadra, un'azione perfetta. Mi è piaciuto tanto il terzo: lo cerca con la cattiveria. Il primo? Bravi a trovare la combinazione, lui è stato freddo. Il secondo non male, nessuno brutto stasera: lo scavino ha ricordato uno che era in tribuna, il capitano, Francesco Totti. Sul terzo mi è piaciuto tanto, perché dice tanto del giocatore che è".