Anche l'ex attaccante della Juve Alessandro Matri, ha commentato il passaggio in bianconero di Dusan Vlahovic. Queste le sue parole rilasciate qualche istante fa ai microfoni di DAZN.



'​Vlahovic è il giocatore che serviva alla Juve, quello che ti porta dai 30 ai 35 gol a stagione e lo ha gia dimostrato a Firenze. E' un ragazzo serio, molto determinato e che si sacrifica per puntare ad arrivare in alto. A mio avviso è uno dei 3 migliori attaccanti classe 2000 in circolazione. C'è tanta attesa. Anche io sono molto curioso di vedere quale sarà il suo impatto alla Juve'.