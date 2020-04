1









Alessandro Matri, ex attaccante anche della Juventus, è intervenuto in diretta con Christian Vieri, in questi giorni vero mattatore social con le sue dirette. Matri ha raccontato la prima serata a Milano Marittima con Bobo: "Ero abituato ad andare a Pasqua a Milano Marittima. Giocavo nella Primavera del Milan. Avevo confidenza col mister che mi disse di uscire con lui una sera. Poi l’anno dopo stessa situazione, ma il mister mi disse di chiamare Bobo”, le parole di Matri. “Ma io non conoscevo Vieri. Ero con mio fratello e non sapevo cosa fare perché non lo conoscevo. Mi vergognavo. Lo chiamo e lo aspetto. Lui non sapeva chi fossi: ‘chi gioca nel Prato’, diceva per capire chi fossi. Da quel momento però è nato un po’ tutto".