Intervistato da Tuttosport Alessandro QUI l'integrale) ha parlato di Paul. Le sue parole:"​Troppo banale dire che se Paul sta bene la Juve ha un giocatore che pochi hanno in questo campionato. Per caratteristiche è unico e farebbe ancora la differenza. Ora è importante che ritrovi la condizione e più ancora che stia bene: perché la differenza la fa anche se è al 70%. Secondo me una volta che si sarà rimesso a pieno potrebbe essere utilizzato anche da seconda punta: gli si risparmierebbe qualche corsa e sfrutterebbe la sua fisicità là davanti . Ricordo che quando arrivò nel 2012 impressionò tutti, compresi i più esperti e più forti come Pirlo o Marchisio: aveva doti fisiche abbinate a quelle tecniche uniche. Dette subito l’impressione di poter diventare un giocatore di livello mondiale. Come poi è riuscito a fare fino a poco tempo fa, quando le problematiche fisiche e quelle extracalcistiche, che incidono però sulla testa di un giocatore, lo hanno frenato. Ora c’è solo da augurarsi, per lui prima di tutto, che stia bene".