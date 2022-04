Intervenuto su Dazn, l'ex bianconero Alessandro Matri ha parlato del ritorno allo stadio dopo 10 anni del suo ex compagno, Alessandro Del Piero: "È stato bello rivedere Ale allo stadio dopo 10 anni, fa venire i brividi il modo in cui lo hanno accolto. È stato un giocatore troppo importante, credo che sarebbe importante per la Juventus averlo nell’organigramma societario".