Alessandro, intervistato da Tuttosport ( QUI l'integrale) ha parlato del impiego di Federico Chiesa. Le sue parole:"Secondo me Allegri vuole farlo crescere anche tatticamente. Chiesa ha tutto per giocare in ogni posizione dell’attacco: sa fare gol, assist, ha gamba. Lo sta svincolando da quel ruolo in cui era bloccato sulla linea, riceveva palla e partiva. Lo sta facendo abituare a giocare anche spalle alla porta, a essere marcato da due, perché può trovarsi tra i due centrali o tra centrale e terzino, mentre giocando solo esterno ti ritrovi spesso con la riga da una parte a giocare l’uno contro uno. Secondo me sta provando a liberarlo di quelli che potevano essere dei blocchi, perché secondo me in lui vede tante qualità. E anche Fede dopo l’infortunio al ginocchio sta molto meglio fisicamente".