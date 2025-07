Matri spiega la differenza tra Conte e Allegri: 'Più tattico, studio meticoloso'

Getty Images

"Un successo come quello ottenuto dal Napoli ti fa ripartire con un’autostima e una consapevolezza maggiori degli altri.In più la rosa è stata rinforzata sul mercato. Per tutto questo li metto come favoriti allo scudetto bis. All’Inter, quasi sicuramente senza Calhanoglu e con un allenatore diverso, servirà tempo", questo il commento di Alessandro Matri intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Per l'ex attaccante della Juventus, il favorito per il prossimo campionato è il Napoli. Matri ha parlato di Antonio Conte, Massimiliano Allegri e le differenze tra i due tecnici.

"Allegri è un maestro nel valorizzare tecnicamente le risorseche ha a disposizione. Riesce a far rendere al meglio i giocatori, secondo le proprie caratteristiche. Il suo obiettivo è mettere ognuno nelle condizioni ideali di esprimersi, in questo è un assoluto specialista. Con Max, se hai qualità, è difficile non “performare”. Conte ha un metodo molto più tattico, una lettura delle partite attenta, uno studio meticoloso dell’avversario. Ogni movimento è ragionato, anche se è più aperto ai cambi di sistema. Ovviamente la mentalità vincente li accomuna"."Vantaggio non giocare le coppe per il Milan? Non penso proprio che Max ami la settimana vuota...Fosse per lui giocherebbe tutte le partite".