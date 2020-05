Alessandro Matri commenta il mondo Juve. Dopo il ritiro il Mitra racconta: “Alcuni estratti mi hanno sorpreso, però capisco che quando si scrive un libro si devono raccontare anche delle cose nuove. Non voglio entrare troppo nel merito delle polemiche che ha generato. Personalmente io non parlo di cose relative allo spogliatoio, neanche quando me lo chiedono i miei amici”.



CONTE - A Radio Bianconera prosegue: “Lo scudetto con Antonio Conte è un ricordo indelebile, nessuno si aspettava di vincere il campionato. È stato bellissimo e inaspettato”.



ALLEGRI - “Allegri è stato l’allenatore più importante che abbia avuto, ci siamo sempre mostrati stima reciproca. Mi ha cresciuto. Al di là dell’aspetto tecnico, ci unisce una profonda stima umana”.