Alessandro Matri si è raccontato durante una diretta su Instagram con Mauro Suma. L'ex attaccante della Juve ha ricordato i suoi tempi i in bianconero. Dall’arrivo alla Juventus nel 2011 al gol contro il Milan. Ecco le sue parole: "Primo anno alla Juve? Per me fu un’annata speciale perché segnai 20 gol. Sembrava un’annata stregata, ma mi permise di adattarmi all’ambiente Juve. Milan-Juve del 2012? Ho cominciato dalla panchina, anche se volevo davvero giocare dall’inizio. Ero arrabbiato ma trasformai la rabbia in carica giusta. Sky per 24 ore in ritiro ha proiettato l’attenzione su quella partita di cartello. Il gol è stato molto importante, anche perché ci ha permesso di non allontanarci troppo dal Milan".