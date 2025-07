Matri ricorda Conte: "È un fenomeno, ma in ritiro ci ha distrutto"

Getty Images

Le parole di Matri su Conte

ha indossato la maglia della Juventus per due stagioni e mezzo. Prima con Conte, poi con Allegri, l'ex attaccante ha vinto diversi trofei in bianconero, ed è stato tra i protagonisti del primo dei nove scudetti consecutivi. Ospite al Podcast "Supernova" di Alessandro Cattelan, Matri ha raccontato diversi aneddoti della sua esperienza alla Juve.Tra questi, anche diverse parole proprio su Conte, definito "un fenomeno" dal classe 1984, che ha parlato anche dei ritmi incessanti che raggiungeva la preparazione con l'allenatore salentino.

"In quel primo ritiro con lui alla Juventus, a Philadelphia, ricordo che abbiamo rischiato in tre o quattro le penne, c'era il 100% di umidità. Dopo il volo ci ha distrutto facendoci correre appena atterrati. Ricordo che ci disse: 'Facciamo una sgambata e dormite, ma ci ha distrutto'. Ti porta a un livello fisico che vai il doppio degli altri. Ho iniziato il ritiro a 88 chili e ho finito a 79 tra liquidi e un po' di grasso. A Philadelphia correvamo tutti nudi, in mutande, visto il caldo. Io avevo 208 battiti, normalmente sono 187-189, ma avevo la pelle d'oca, i brividi di stanchezza e ricordo che lui si avvicinò a me e disse: ‘Ale mi avevano detto che avevi i co***oni, vabbè fermati.Il mister è un fenomeno, uno di quegli allenatori che prepara le partite su giocate memorizzate. I primi allenamenti funzionavano in questo modo: quando la palla andava al terzino e la stoppava di piatto si doveva fare un movimento, se la stoppava di piatto spostandolo sull'esterno un altro, di suola un altro ancora. Io e Toni ci guardavamo così…. Fisicamente ti ammazza però poi dopo ti accorgi che quello che ha fatto ti semplifica le cose nei momenti di difficoltà perché giocavi a occhi chiusi. Mi ha aiutato molto".