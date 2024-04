Le parole di Alessandroa Dazn:"C’è grande rammarico per i punti tra andata e ritorno. La Juve da essere diretta rivale dell’Inter per il campionato è arrivata a giocarsi con il Bologna il quarto posto Champions è c’è rammarico. I bianconeri hanno perso tanti punti e bisogna capire da dove arriva il problema. Da adesso in poi però punti sono fondamentali e l’obiettivo è entrare in Champions. Arrabbiatura dei tifosi ci sta perchè l’illusione Scudetto non ha preso solo i giocatori che ci credevano, ma tutto l’ambiente. C’è voglia di vedere cambiamento di atteggiamento anche dei giocatori".