Parlando a DAZN, l'ex Juve Alessandroha parlato così del momento dei bianconeri: "Fatico a vedere i leader nella Juve e in questo senso la partenza di Chiellini sta pesando tanto. Non vedo il Cuadrado che conosco io, non chiede la palla, si nasconde nel giro palla. Anche il gol subito con la Salernitana che va a saltare a vuoto, non ti aspetti questo atteggiamento da lui in quel momento. È da valutare un po’ tutta la situazione"."Dybala - ha aggiunto Matri - è stato mandato via non per le qualità ma per gli infortuni, ma alla Roma le sta giocando tutte. Pogba puoi aspettarti che si faccia male, lo hai preso a 0 quindi va fatta una valutazione di mercato. Allegri? Non ho mai avuto un allenatore che a partita in corso, in vantaggio, mi diceva ‘Mettiamoci dietro, aspettiamo lì’. È da analizzare quell’aspetto lì, io vedo una Juve spaventata".