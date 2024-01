La sfida continua a essere. Attualmente, i nerazzurri sono in testa alla classifica con un vantaggio di +5 sulla, che martedì prossimo affronterà il Sassuolo in casa. Durante una discussione negli studi di DAZN, l'ex giocatore bianconero Alessandroha valutato entrambe le squadre, offrendo il suo punto di vista sulla corsa allo scudetto in Serie A: "Non vedo così tanti campioni nella Juve: c'è entusiasmo, ma sono giocatori senza molte esperienze.Secondo l'ex attaccante, ora opinionista per l'emittente che trasmette il campionato italiano, quando le cose vanno bene, tutto sembra procedere positivamente. Tuttavia, Matri sostiene che il livello dei giocatori dell'Inter è nettamente superiore: "Il divario di qualità dei giocatori con l'Inter è troppo marcato per me".