Alessandro, ex calciatore di Juve e Milan, ha parlato a Dazn a pochi giorni dalla gara di campionato: "Il Milan è la mia mamma calcistica,Il Milan mi ha cresciuto, dai 9 ai 18 anni, mi ha educato e insegnato tutto. Io nascendo con fede rossonera parti con un'idea: alla Juve non ci andrò mai. E invece il mio passaggio alla Juve è stato bellissimo, una cosa inaspettata. Entrare in quel mondo mi ha aperto la mente, fatto conoscere persone che mi hanno accolto e amato. Quando tu senti l'amore e lo senti anche una volta che smetti è veramente la soddisfazione più grande"."I miei grandi idoli sono stati 9 del Milan. Purtroppo per me non è stato un portafortuna. Quando mi viene ricordato di aver fatto male con la 9 a me piace ricordare la aprte bella, la scelta. Sapevo che era una responsabilità in più, però in comune scelta con Galliani decidemmo di prenderla. Per me averla indossata resta un ricordo indelebile.