L'ex attaccante della Juventus, attualmente svincolato, Alessandro, ha pensato ad una bella iniziativa sui social per aiutare le molte strutture ospedaliere in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. L'attaccante ha comunicato tramite un post su Instagram l’inizio di una asta per acquistare le sue maglie e quelle che scambiato nel corso della sua carriera. Tutto il ricavato sarà utilizzato per combattere la pandemia da covid 19.