Come racconta Gazzetta.it, Alessandro Matri torna alla Lazio. L'ex attaccante della Juventus aveva trattato anche con i bianconeri per un possibile ritorno a Torino, dove avrebbe raggiunto l'amico Pirlo per far parte in pianta stabile del suo staff di collaboratori. Alla fine, il centravanti ha preferito cambiare vita e colorarla di biancoceleste: lavorerà a stretto contatto con Igli Tare e per ora ricoprirà il ruolo di osservatore del club. Una nuova vita, dunque, che riparte da Roma, città in cui ha giocato e che evidentemente gli è rimasta nel cuore. Alessandro Matri smette di far gol: ma proverà a farne fare da dietro una scrivania.